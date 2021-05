Schwetzingen. Eine 55 Jahre alte Frau hat zwei Autos, die an einer roten Ampel standen, übersehen und ist aufgefahren. Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, schob die Frau am vergangenen Freitag um 14.20 Uhr an der Kreuzung L599 und B291 mit ihrem Renault den Hyundai einer 31-jährigen Altlußheimerin auf den Ford einer 35 Jahre alten Schwetzingerin. Dabei verletzte sich die 31-Jährige leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro.

