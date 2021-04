Anbau beim ehemaligen Ausbesserungswerk brennt

Schwetzingen. In einem ehemaligen Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn in Schwetzingen brennt ein Anbau der Wagenrichthalle 2 seit 9.45 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, sind Feuerwehr und Polizei mit einem Großaufgebot in der Werkstraße in Schwetzingen vor Ort. Die Ursache konnte Feuerwehrkommandant Walter Leschinski auf Nachfrage noch nicht klären. Der Brand sei aktuell unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Fußgänger in diesem Bereich werden gebeten, Rettungswege frei zu halten. Weitere Infos folgen in Kürze.

