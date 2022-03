Andreas Bökamp: Wir wollen anderen etwas zurückgeben

„Unverhofft kommt oft“, meinte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei der Spendenübergabe im Rathaus am vergangenen Dienstag. Rund 500 Euro gingen dabei von der itp Unternehmensgruppe, zu der auch die an der Sanierung und Neugestaltung der Karlsruher Straße beteiligte Eiling Ingenieure GmbH aus Heidelberg gehört, an die Notgemeinschaft. Geschäftsführer Andreas Bökamp des Bad Krozinger Unternehmens itp Ingenieur GmbH in der Nähe von Freiburg im Breisgau und Michael Christ von Eiling Ingenieure GmbH in Heidelberg, der auch die Bauleitung bei dem Großprojekt Karlsruher Straße inne hatte, trafen das Stadtoberhaupt zur symbolischen Checkübergabe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nur Lob war aus dem Munde des Schwetzinger Chefs der Stadtverwaltung für die Arbeit der Firma Eiling zu hören, einem Tochterunternehmen von itp. „Im Teil kennen wir Sie also ja schon. Mit Ihnen haben wir nur beste Erfahrungen gemacht. Das Projekt wurde mustergültig abgewickelt, konnte nach nur 16 Monaten abgeschlossen werden und somit über zwei Monate früher als geplant und war noch günstiger als es die Kalkulationen annehmen ließen“, meinte er. Besonders die Anwohner hatten sich über den früheren Abschluss gefreut, als die Straße im Juni vergangenen Jahres wieder ihrer Bestimmung übergeben werden konnte (wir berichteten).

Geschäftsführer Andreas Bökamp erläuterte: „Wir bekommen circa 90 Prozent unserer Aufträge aus öffentlicher Hand und wollen mit dieser Spende und sieben weiteren in gleicher Höhe an andere Projekte etwas zurückgeben. Aber nicht irgendwo, sondern in der Region“, und fügte hinzu: „Im Rahmen unseres Neujahrsempfangs im Januar hatten wir Vereine ausgewählt, an die je 500 Euro gehen. So auch die Notgemeinschaft.“ Um im Zeichen der Nachhaltigkeit und des sozialen Engagements aktiv zu werden, hätten er und seine Frau vor rund eineinhalb Jahren die gemeinnützige itp Stiftung ins Leben gerufen, die diverse soziale Projekte unterstütze. Dabei sei ihnen besonders wichtig, dass das Geld immer zu 100 Prozent ankomme. „Das Geld für die Unterstützung kommt vom Unternehmen selbst und von den Mitarbeitern und wird auf oft verschiedene Weise gesammelt. So haben wir zum Beispiel einmal ‚Wetten dass..?‘ mit Wetteinsätzen gespielt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Ihr Geld kommt toll an“, unterstrich Dr. René Pölt und ergänzte: „Die Notgemeinschaft ist ein Notgroschen, der greift, wenn nichts mehr greift. Auch hier kommt alles immer komplett an und hilft direkt.“ Der Hilfsfonds werde in Notsituationen durch die Stadtspitze ausgeschüttet. So könne man nicht nur hilfsbedürftigen Personen, sondern im Bedarfsfall auch Einrichtungen wie dem Tafelladen oder dem Verein „Die Brücke“ helfen, der neue Räumlichkeiten suche. „Ein großes Lob und Dankeschön“, bedankte sich Dr. René Pöltl hocherfreut für die Spende. „Das Geld wurde vor kurzem überwiesen und sollte jetzt schon auf dem Konto der Notgemeinschaft sein“, erläuterte Andreas Bökamp abschließend.