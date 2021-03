  Andreas Sturm von der CDU beantwortet Fragen zur Landtagswahl

Schwetzingen/Region. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Als Entscheidungshilfe für unsere Leser haben wir den Kandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen jeweils die gleichen 13 Fragen geschickt – zu allgemeinen und brisanten regionalen Themen, aber auch zu persönlichen Punkten. So auch Andreas Sturm, 34 Jahre, wohnhaft in Neulußheim, von der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU).

Andreas Sturm möchte für die CDU in den Landtag. © SASCHA J HAUK

Was sind die drei wichtigsten Probleme in der Region Schwetzingen/Hockenheim, die Sie von Stuttgart aus lösen wollen?

Sturm: Digitalisierung an den Schulen. Erhalt der Waldflächen am Entenpfuhl und am Hockenheimer Stadtwald. Langfristige Zusage für die Finanzierung der Kollerfähre.

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung zu einem Thema geändert und warum?

Sturm: Beim Umgang mit Corona in der Schule musste ich als Lehrer schon mehrfach meine Meinung wechseln, weil neue Erkenntnisse für eine andere Bewertung gesorgt haben. Bevor der Wechselunterricht begann, habe ich dieses Modell wesentlich positiver gesehen. Der Wechselunterricht ist gut für die Kinder, die in der Schule sind, insgesamt kommt der Teil der Schüler, die zu Hause sind weniger gut voran, als wenn alle Kinder im Distanzunterricht sind. Manche Methoden funktionieren besser in Präsenz, manche digital, Hybridunterricht sorgt für weitere Herausforderungen. Ich arbeite fieberhaft daran, die Stunden so zu gestalten, dass die Kinder in der Schule und die Kinder zu Hause den bestmöglichen Lernerfolg erzielen. Den Wechselunterricht sehe ich somit nur für einen kurzen Zeitraum als eine sinnvolle Überbrückungsmaßnahme.

Wofür haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen?

Sturm: Ich gestalte lieber, als dass ich demonstriere. Es mag Leute geben, die stolz darauf sind, sich irgendwo festgekettet zu haben, heute aber gegenüber Bürgerprotesten, die nicht in ihr Weltbild passen, sehr herablassend sind. Dialog ist das Stichwort und nicht „Durchsetzung – komme was wolle.“

Bildung ist ja Ländersache. Was wäre Ihr wichtigster Ansatz, den Sie verändern würden?

Sturm: Als Lehrer und Mitarbeiter in der hessischen Landesbildungsverwaltung sehe ich es jeden Tag: Das Bildungssystem ist zu unflexibel, da müssen ganz grundsätzliche Änderungen bei den Arbeitsprozessen geschehen. Schulen müssen mehr Eigenverantwortung bekommen, Schulleiter brauchen mehr Spielräume bei der Ressourcenplanung oder der Personaleinstellung. Des Weiteren würde eine größere Profilbildung an den Schulen für Differenzierung und individuelle Förderung sorgen, das Land kann hier Anreize schaffen.

Wie würden Sie gegen die Wohnungsnot vorgehen?

Sturm: Es gibt zu viele Auflagen und Regularien. Es wird sicher notwendig sein, in Zukunft höhere Gebäude zu bauen, gegebenenfalls auch auf Bestandsbauten. Dafür muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen.

Wenn Sie drei Maßnahmen zum Thema ÖPNV umsetzen dürften, welche wären das?

Sturm: Die Direktverbindung von Oftersheim/Schwetzingen nach Heidelberg auf Hockenheim/Neulußheim ausweiten und öfter fahren lassen, eine engere Taktung und ein attraktiveres Preissystem.

Welche Maßnahmen würden Sie befürworten, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen?

Sturm: Wir brauchen dringend eine Öffnungsstrategie. Es ist nicht zu erklären, dass die Supermärkte brechend voll sind und neben Lebensmitteln auch Bekleidung und Schuhe verkaufen können, während Bekleidungsläden und Schuhläden geschlossen bleiben müssen. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Ich bin dafür, erst Hygienerichtlinien vorzuschreiben und wer diese erfüllt, darf mit bestimmten Voraussetzungen öffnen.

Was kann das Land Baden-Württemberg aus Ihrer Sicht – auch in finanzieller Hinsicht – unternehmen, um die Zukunft des Hockenheimrings dauerhaft zu sichern?

Sturm: Der Hockenheimring ist Aushängeschild und sinnvolle, zielgerichtete Investitionen zahlen sich langfristig aus. Zum einen kann das Land ein neues Mobilitätskonzept unterstützen. Außerdem könnte der Hockenheimring in der Region im Hinblick auf die Wasserstoff-Entwicklung eine wichtige Rolle spielen, eine Kooperation mit dem Investitionszentrum Wasserstoff oder dem Wasserstoff-Campus in Eppelheim könnte für große Synergien sorgen.

Wie sehen Sie die finanzielle Zukunft der Kollerfähre in Brühl?

Sturm: Die Kollerfähre verbindet die unterbrochene Landstraße. An ähnlichen Stellen hat das Land eine Brücke finanziert. Bei der Kollerfähre zahlen sogar die Nutzer ein Entgelt, Brückennutzer zahlen nichts. Von daher ist das Land weiterhin in der Zahlungsverpflichtung. Diese Sichtweise wird von einem Gutachten des Landratsamts gestützt. Die Kollerfähre muss daher unbedingt erhalten werden.

Wie sehen Sie die Zukunft der Geothermie in der Region?

Sturm: Die Tiefengeothermie-Technologie ist nicht ausgereift genug und solange Gebäudeschäden nicht ausgeschlossen werden können, setze ich mich dagegen ein. Es gibt genügend Negativbeispiele, wo Erdbeben die Folge waren. Experten beteuern jedes Mal, dass es nicht zu Beben kommen kann und trotzdem passieren sie, zuletzt vor drei Monaten in Straßburg. Selbst einige Anlagen, die als Positivbeispiele benannt werden, produzieren weit unter den prognostizierten Werten. Bei Gebäudeschäden, Umweltverschmutzungen und geringer Wirtschaftlichkeit steht der Nutzen in keinem Verhältnis zum Schaden. Ich freue mich, dass diese Einsicht jetzt auch bei einigen Grünen Einzug genommen hat und sich die grünen Landtagsabgeordneten wie Sandra Boser und Thomas Marwein gegen die Tiefengeothermie aussprechen, leider ist dies bei den Grünen hier vor Ort zum Leidwesen der Bevölkerung nicht der Fall. Wir sollten das Geld für die teure Bohrung besser sparen und private Erdwärmekollektoren fördern, damit hätten wir nachhaltiger gewirtschaftet.

Thema Entenpfuhl Ketsch: Wie ist Ihre Haltung dazu und was würden Sie diesbezüglich unternehmen?

Sturm: Ich setze mich für die Erhaltung des Entenpfuhls ein. Wir können nicht über die Notwendigkeit von Baumpflanzaktionen sprechen und gleichzeitig 42 Hektar Wald abholzen, die neben dem positiven Effekt für das Klima und die Umwelt zudem ein wichtiger Lärmschutz und Naherholungsgebiet sind. Dabei muss das Land nun den Vertrag kündigen, durch den Wegfall des Entenpfuhls würde ein irreparabler Schaden entstehen.

Schwetzingen schmückt sich gern mit dem Beinamen „Kulturstadt“. Ist Ihnen Kultur wichtig? Wenn ja: Welchen Ansatz verfolgen Sie zur Förderung in der Region?

Sturm: Ja, Kultur ist mir wichtig, ich selbst versuche, durch Lesungen etwas für die kulturelle Vielfalt in der Region zu tun. Drei Maßnahmen können noch forciert werden: Stärkere Kooperation mit Schulen, Musikschulen und Volkshochschulen. Förderung der Kulturveranstaltungen, eventuell Anreize schaffen durch Kooperationen, die Synergieeffekte erzielen. Theateraufführungen mit thematischen Begleitveranstaltungen im Schloss. Stärkere Kooperationen mit umliegenden Kultureinrichtungen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, sobald die Corona-Lage es wieder erlaubt?

Sturm: Den Besuch von Gaststätten, die Begegnungen in einem größeren Kreis, das Einkaufen beim örtlichen Einzelhandel und das Fitnessstudio. Und vor allem: Dass der lokale Einzelhandel, die Restaurants und die Selbstständigen wieder ihrer Arbeit nachgehen können.

