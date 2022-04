Andreas Sturm Vorsitzender des Landesfachausschusses "Bildung und Schule"

Neulußheim/Region. Andreas Sturm und Dr. Romen Link wurden auf Vorschlag der Generalsekretärin Isabell Huber vom Landesvorstand der CDU Baden-Württemberg zu den Vorsitzenden des Landesfachausschusses "Bildung und Schule" gewählt. Sturm ist seit April 2021 Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Schwetzingen und Mitglied im Bildungsausschuss, dort ist er stellvertretender bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Andreas Sturm steht dem Landesausschuss "Bildung und Schule" vor. © Hödebeck

Vor seinem Landtagsmandat war der Neulußheimer Lehrer an einem allgemeinbildenden Gymnasium und an einer Berufsschule sowie abgeordnet an das Hessische Kultusministerium und die Hessische Lehrkräfteakademie.

„Ich freue mich sehr, dass ich in dieser Funktion die bildungspolitischen Ideen meiner Partei bündeln und in die Arbeit der Landtagsfraktion einbringen kann, der Landesfachausschuss ist sozusagen der schulpolitische Denkfabrik der CDU«, erklärt Andreas Sturm in seiner Pressemitteilung.