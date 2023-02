Angebliche Wunderheilerin entlockt Seniorin in Heidelberg hohe Geldsumme

Heidelberg / Leimen. Eine angebliche Wunderheilerin und ihre Assistentin werden aktuell von der Polizei gesucht. Die beiden werden verdächtigt, einer Seniorin in Heidelberg und Leimen eine Menge Geld und wertvollen Schmuck entlockt zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, sprachen die beiden bisher unbekannten Täterinnen die Seniorin am Montagvormittag gegen 11 Uhr in der Heidelberger Hauptstraße an und gaben sich als "Wunderheilerinnen" aus. Die Täterinnen stellten der Frau großes Leid in Aussicht, wenn sie nicht auf ihre Dienstleistungen eingehen würde. Die Seniorin folgte einer Verdächtigen, welche als Helferin auftrat, daraufhin in einen Supermarkt im Carré.

"Wunderheilerin" und Komplizin in Heidelberg gesucht

Dort kauften die beiden Frauen laut der Polizeimitteilung Utensilien für ein spirituelles Ritual. Von diesem Ritual beeindruckt ließ sich die Seniorin dazu überreden, vom Heideberger Hauptbahnhof nach Leimen zu fahren und dort Bargeld an einem Geldautomaten abzuheben.

Weiter heißt es: Danach begab sich die Frau zu ihrer Wohnanschrift, um dort weiteres Bargeld und Schmuck abzuholen. Schließlich trafen sich die Frauen wieder in der Nähe des Adenauerplatzes in Heidelberg. Die Täterinnen gaben vor, das Bargeld und den Schmuck zu reinigen und wickelten diesen in ein Handtuch. Nach diesem eigentümlichen Vorgang entließen die Verdächtigen die Frau mit dem Hinweis, das Handtuch für 14 Tage nicht zu öffnen.

Dennoch wurde die Frau misstrauisch, als sie wieder zu Hause angekommen war. Sie öffnete das Handtuch und stellte fest, dass sowohl das Bargeld als auch der Schmuckstücke fehlten. Der Schaden liegt mindestens im mittleren vierstelligen Bereich. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Angebliche Wunderheilerin:

weiblich, ca. 50 Jahre, dunkelbraune mittellange Haare, zum Zopf gebunden, dunkle Augen, schmales Gesicht, ca. 165 cm groß, kräftige aber nicht dicke Figur. Bekleidet mit dünner schwarzer Stoffmütze - keine Strickmütze. Zudem trug

sie einen dicken langen, fliederfarbenen, Steppmantel ohne Ärmel. Sie sprach Russisch ohne Akzent.

Komplizin/Helferin:

Ca. 50 Jahre, ca. 165 cm groß, dunkle kurze Haare, dunkle Augen, nackenlang, aber nicht bis auf die Schulter, Seitenscheitel, rundes Gesicht mit dicken Wangen. Die Frau sprach Russisch, ohne Akzent. Bekleidet war sie mit einem dunklem, knielangen, Stoffmantel mit einem großen Kragen aus Stoff. Dazu trug sie kniehohe lederartige braun/schwarze Stiefel (ähnlich Velours). Oben und an den Seiten der Stiefel war Fell angebracht. Die Schuhe hatten einen Keilabsatz.

Polizei Mannheim ermittelt und sucht nach der angeblichen Wunderheilerin

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben oder Hinweise auf die Frauen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg Mitte unter Tel.: 0621/1857-0 zu melden. Im Bereich des Bahnhofes in Heidelberg wurden die Frauen an einem Fahrkartenautomaten von einem älteren Paar angesprochen. Dieses Paar könnte wichtige Hinweise liefern und wird ebenfalls gebeten sich zu melden.