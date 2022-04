Angebote für Familien

Am Osterwochenende laden die Staatlichen Schlösser und Gärten zu drei Sonderführungen in den Schlossgarten Schwetzingen ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 16. April, erkunden die Gäste den Schlossgarten bei Nacht, wenn es um 20 Uhr heißt „Dunkel war’s, der Mond schien helle“. Ostersonntag, 17. April, erleben Besucher um 14.30 Uhr „Das große Fressen“ und barocke Freude am Genuss. Um das Thema „Schön sein für die Liebe“ geht es am Ostermontag, 18. April, um 14.30 Uhr.

In den Osterferien gibt es zudem zwei besondere Familienführungen: „Gartenfüchse in Schwetzingen“ sind am Mittwoch, 20. April, um 14.30 Uhr unterwegs auf Entdeckungstour im Schlossgarten. Am Samstag, 23. April, um 14.30 Uhr geht’s ins Bienengärtchen. Dort steht seit diesem Jahr ein Bienenschaukasten mit einem Bienenvolk.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die jeweiligen Sonderführungen dauern eineinhalb bis zwei Stunden und kosten pro Kind 7 Euro. Eine telefonische Anmeldung ist für alle Führungen unter der Nummer 06221/65 88 80 erforderlich. zg