Angebote für Praktika

Region. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ermutigt Betriebe zur Teilnahme am „Girls’Day“, dem Mädchen-Zukunftstag am 28. April. Die Unternehmen laden Schülerinnen an diesem Tag in ihren Betrieb ein und gewähren ihnen einen Einblick in technisch-gewerbliche Berufe, die überwiegend von Männern ausgeübt werden. Alternativ ist auch ein digitales Angebot in Form von virtuellen Werkstattführungen oder eines Azubi-Talks möglich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der „Girls’Day“ hat sich als fester Bestandteil der Berufsorientierung in vielen Schulen etabliert und bietet den Betrieben somit beste Voraussetzungen zur Nachwuchssicherung. Da es Jugendliche aufgrund der Pandemie auch in diesem Jahr schwer haben, sich für einen Berufsweg zu entscheiden, weil weiterhin viele Berufsorientierungstage an den Schulen wegfallen, ist der „Girls’Day“ umso wertvoller. „Die fehlende Orientierung wirkt sich spürbar auf den Ausbildungsmarkt aus und viele freie Stellen konnten nicht besetzt werden“, sagt Hannah Reichenecker vom Bereich Berufsbildung und Berufsorientierung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Der „Girls’Day“ bietet den Unternehmen eine gute Möglichkeit, sich als Ausbildungsbetrieb zu präsentieren und sich bei den Schulen in ihrer Umgebung bekannt zu machen.

Aktiv den Tag erleben

Ziel der Aktion ist es, dass Mädchen möglichst aktiv den Tag erleben, Berufe kennenlernen und diese in positiver Erinnerung behalten. Wer als Betrieb am „Girls’Day“ teilnehmen möchte, kann sein Angebot unter www.girls-day.de veröffentlichen. Das Praktikumsangebot wird nach der Erstellung eines Profils ganz unkompliziert selbstständig eingetragen. „So können Betriebe jederzeit in die bundesweite Aktion einsteigen, sich als Ausbildungsbetrieb bei den Jugendlichen ins Gespräch bringen und eine gute Möglichkeit zur Nachwuchswerbung nutzen“, sagt Hannah Reichenecker.

Die Handwerkskammer unterstützt Betriebe mit Anregungen und steht bei Fragen zur Verfügung. Kontakt: Hannah Reichenecker, Telefonnummer 0621/18 00 21 38, E-Mail: reichenecker@hwk-mannheim.de. zg