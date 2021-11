Angebote für Senioren

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt am Montag, 8. November, um 15 Uhr zum Frauenkreis-Nachmittag ins Lutherhaus ein. Ausgehend zum Jesus-Wort „Ich bin die Tür!“ wird sich an diesem Nachmittag alles rund ums Thema Türen und Tore drehen. Dabei werden sich Gedanken um Türen drehen, die man auf dem Lebensweg durchschritten hat; es wird aber auch um Sprichworte und Rätsel gehen. Eingeladen sind alle interessierten Seniorinnen.

Die nächsten Seniorenangebote werden folgende sein: Am Montag, 15. November, gibt es im Lutherhaus ein Seniorennachmittag zum Thema „Mein Haus bestellen – wie geht das?“. Am Frreitag, 19. November, wird ins Altencafé ins Gustav-Adolf-Haus am Marktplatz im Hirschacker eingeladen.

Alle Nachmittage beginnen um 15 Uhr; ein Kaffeetrinken gehört jeweils mit zum Programm. Es gilt die 3G-Regel sowie Maskenpflicht – außer beim Essen und Trinken. Es freut sich Diakonin Rothe und Team. zg