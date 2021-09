Angetrunken und unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Schwetzingen. Ein 20-jähriger Mann ist betrunken und unter Einfluss von Drogen am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr in der Bruchhäuser Straße auf einem E-Scooter unterwegs gewesen. Nach einer Verkehrskontrolle muss er sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt und dem Verdacht des Drogenbesitzes verantworten, heißt es in einer Polizeimeldung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der junge Mann war Polizeibeamten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Im Verlauf der Verkehrskontrolle äußerte der

E-Scooter-Fahrer, dass er sich verfahren hatte. Im Gespräch stellten die Beamten neben einer Alkoholisierung von 0,26 Promille auch noch eine Drogenbeeinflussung bei dem Mann fest. Die Fahrt auf dem E-Scooter war daher beendet und dem Mann wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.