Pastor Matthias Störmer von der evangelische Gemeinde am Schlossplatz IX in Schwetzingen freut sich, dass ab sofort Sonntagsgottesdienste um 10.30 Uhr wieder „richtig“ besucht werden können, schreibt er in einer Pressemitteilung.

Er weist gleichzeitig darauf hin, dass hierfür eine Anmeldung – idealerweise bis Mittwoch – erforderlich ist und es einstweilen auch nur eine begrenzte Platzzahl gibt. Die Gottesdienste werden jedoch auch live übertragen. Wer sich die Feiern via Stream anschauen möchte, wendet sich direkt an die Gemeinde. Auch der Bibelgesprächskreis am Dienstag um 15 Uhr wird wieder angeboten – mit Anmeldung. Pastor Störmer weist zudem auf die Hauskreise hin. „Unsere regelmäßigen Treffs in Privathäusern finden unter Berücksichtigung der Hygienebestimmungen oder ersatzweise online statt. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an“, so Matthias Störmer. Die Jungschar (acht bis zwölf Jahre) nutzt Onlinetreffs. Nach den Osterferien, so hofft die Gemeinde, soll wieder ein Programm angeboten werden können. zg