Anmelden zum Online-Workshop für IT-Branche

Schwetzingen. Interessierte erfahren am Montag, 11. Oktober, in einer Online-Veranstaltung, wie der Einstieg in die IT-Branche gelingen kann. Kerstin Brucker, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg, weiß, dass gerade die IT- Branche für Frauen und Männer, die Beruf und Familie unter einen Hut bringen müssen, besonders interessant ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr und endet gegen 19 Uhr.

Die IT-Branche befindet sich im Aufschwung. Immer wieder bringt sie neue Berufe und Arbeitsfelder hervor. Die Möglichkeiten, dort quer einzusteigen, sind vielfältig. Der Workshop ist Teil der Veranstaltungsreihe „Think BIG – Zukunft, Beruf & ich“.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich und bis Donnerstag, 7. Oktober, möglich. Benötigt wird ein PC, Tablet oder Smartphone mit Internetanbindung. Noch Fragen? Kerstin Brucker von der Arbeitsagentur beantwortet diese unter der Nummer 06221/52 42 20.

