Für die närrische Kinderturnstunde des Turnvereins 1864 in digitaler Form ist am Samstag, 13. Februar, an diesem Donnerstag. Anmeldeschluss unter fasching@tv1864.de. Für die Sechs- bis Zehnjährige geht es um 14.11 Uhr mit einem bunten Programm los, für die Eineinhalb- bis Sechsjährigen ab 15.11 Uhr.

Es dürfen nicht nur TV-Mitglieder mitmachen, sondern alle Kinder. Der TV hat eine große Partytüte zusammengestellt, in der sich neben närrischen Utensilien auch einige Leckereien befinden werden. Für TV-Mitglieder ist diese Tüte dank der Unterstützung des Lions-Clubs, von Rewe und der Sparkasse Heidelberg kostenlos. Nichtmitglieder können sie für einen Obolus von 4,44 Euro bekommen.

In der Anmeldung soll neben Name und Anschrift ein Zeitpunkt genannt werden, wann die Helfer des TV die Tüten am Freitag und Samstagvormittag vorbeibringen können. ali