Anmeldestart für Wandermarathon im Pfälzerwald

Rhein-Neckar. 22 Kilometer quer durch das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen – dieser Herausforderung können sich Wanderbegeisterte beim diesjährigen Wandermarathon Pfälzerwald stellen. Die Anmeldungen für das Event am Sonntag, 30. Oktober, sind ab sofort möglich über die Internetseiten des Biosphärenhauses in Fischbach unter www.biosphaerenhaus.de und des Hauses der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz www.hdn.wald.rlp.de. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person. Darin enthalten ist auch ein Verpflegungsangebot an den Kontrollstationen entlang der Wanderrouten.

Die Halbmarathon-Wanderungen sind als Rundwanderungen auf Routen rund um die beiden Häuser konzipiert, heißt es seitens der Pressestelle des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen. Der Halbmarathon Fischbach läuft unter dem Titel „Tour Bellevue“, der Rundweg mit Start in Johanniskreuz trägt den Titel „Auf Luchsspur“. Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Veranstalter dazu entschieden, dass der Hauptmarathon über 42 Kilometer auch in diesem Jahr ausgesetzt wird.