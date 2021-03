Die katholische Kirchengemeinde Schwetzingen informiert, dass an den Wochenenden von Palmsonntag und Ostern bis einschließlich Ostermontag eine Anmeldung zu den Gottesdiensten verpflichtend ist. Eine telefonische Anmeldung im Pfarrbüro unter den Nummern 06202/9 26 28-0 oder -15 ist zu den Sprechzeiten im Pfarrbüro möglich oder per E-Mail (pfarrbüro@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de) unter Angabe von Name, Vorname und gewünschtem Gottesdienst. Prozessionen finden nicht statt.

AdUnit urban-intext1

Folgende öffentliche Gottesdienste werden angeboten:

Samstag, 27. März, 18.30 Uhr: St. Josef, Hirschacker, Eucharistiefeier - mit Palmsegnung; 18.30 Uhr: St. Nikolaus, Plankstadt, Eucharistiefeier mit Palmsegnung und Livestream.

Sonntag, 28. März, 9 Uhr: St. Maria, Schwetzingen, Eucharistiefeier mit Palmsegnung; 10.30 Uhr: St. Kilian, Oftersheim, Eucharistiefeier mit Palmsegnung; 11 Uhr: St. Pankratius, Schwetzingen, Eucharistiefeier mit Palmsegnung; 18 Uhr: St. Pankratius, Schwetzingen, Bußgottesdienst; 18 Uhr: St. Nikolaus, Plankstadt, Bußgottesdienst.

Palmsträußchen segnen lassen

AdUnit urban-intext2

Einer guten Tradition folgend möchte die Seelsorgeeinheit Palmsträußchen sowohl für Gottesdienstbesucher wie auch für Kinder richten und bittet dazu um Unterstützung. Wer die Möglichkeit hat, einige Sträußchen zu binden, möchte diese am Samstag, 27. März, in die Kirchen zum Segnen legen. Jeder, der möchte, kann so nach dem Palmsonntagsgottesdienst ein geweihtes Sträußchen mit nach Hause nehmen.

Wer sein eigenes Sträußchen wieder abholen möchte, kann dies mit einem Zettel versehen und personalisieren. zg