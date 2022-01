Anmeldung für Impfaktion im Lutherhaus nun möglich

Schwetzingen. Die Stadt Schwetzingen organisiert in Kooperation mit den mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises eine weitere Impfaktion im Lutherhaus auf den Kleinen Planken. Diese findet am Dienstag, 18. Januar, und Mittwoch, 19. Januar, statt. Anmeldungen für Termine sind ab sofort für alle ab 12 Jahren möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen, sogenannte Boosterimpfungen, für alle (auch nicht in Schwetzingen wohnhafte) Personen ab 12 Jahren (unter 14 in Begleitung der Eltern, ab 14 bis 17 mit formloser Einverständnis der Eltern) angeboten. Das erklärte die Stadtverwaltung am Montagmorgen in einer Pressemitteilung. Geimpft wird mit den Wirkstoffen von Biontech (für unter 30-Jährige), Moderna und Johnson & Johnson.

Eine Anmeldung ist per Mail unter impfung@schwetzingen.de und per Telefon unter 06202/87-233 bis spätestens Freitag, 14. Januar, möglich. Interessierte werden gebeten, dabei Ihren vollständigen Namen (Vor- und Zuname), das Geburtsdatum und die vollständige Adresse anzugeben. Das Ordnungsamt der Stadt Schwetzingen wird die Termine in der Reihenfolge des Eingangs vergeben und zeitnah mitteilen.