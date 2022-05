Anmeldung für Jubelkommunion

Region. In diesem Jahr werden wieder in allen drei Pfarreien der katholischen Kirchengemeinde Festgottesdienste mit der Feier der Jubelkommunion stattfinden. Alle, die vor 25, 30, 40, 50 und mehr Jahren ihre Erstkommunion gefeiert haben, sind zu einem gemeinsamen Gottesdienst und anschließendem Sektempfang eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Festgottesdienste finden am Samstag, 28. Mai, um 18.30 Uhr in St. Nikolaus Plankstadt (18.15 Uhr Treffen im Pfarrsaal), am Sonntag, 29. Mai, um 10,30 Uhr in St. Kilian Oftersheim (10,15 Uhr Treffen im Josefshaus) sowie am Sonntag, 29 Mai, um 11 Uhr in St. Pankratius Schwetzingen (10.45 Uhr Treffen im Josefshaus) statt.

Anmeldungen sind erbeten bis Sonntag, 15. Mai, schriftlich oder telefonisch im katholischen Pfarramt Schwetzingen, Telefon 06202/ 92 62 80, oder über die Homepage www.kath-se-schwetzingen.de. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2