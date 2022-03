Anmeldung für „Klasse Kids“ noch möglich

Region. 15 Grundschulen in Schwetzingen, Hockenheim und den umliegenden Gemeinden haben sich bereits für das Zeitungsprojekt „Klasse Kids“ angemeldet. Das sind rund 800 Schülerinnen und Schüler, die im aktuellen Schuljahr bei dem medienpädagogischen Projekt mitmachen. „Unser Grundschulprojekt, das wir jährlich im zweiten Schulhalbjahr für die dritten und vierten Klassen anbieten, hat sich fest in den Lehrplänen vieler Grundschulen etabliert“, freut sich Bianca Oberhausen, die Projektleiterin von Klasse Kids, über den großen Zuspruch. „Klasse Kids ist unser Beitrag zur Leseförderung“, erklärt sie die Rolle der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung. „Die Kinder haben Spaß am Lesen und Schreiben, sind kreativ und arbeiten im Team zusammen und gleichzeitig erweitern sie ihre Medienkompetenz.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Redakteure kommen in die Schule

Im zweiwöchigen Projektzeitraum, der von den Schulen selbst gewählt werden kann, erhält jeder Schüler die Heimatzeitung in die Schule geliefert. Die Lehrkräfte erhalten ausführliches Unterrichtsmaterial und die Kinder können die Tageszeitung sprichwörtlich einmal von vorne bis hinten durcharbeiten. Jedes Kind erhält zudem einen Hefter für die Arbeitsblätter und zum Abschluss ein Zeitungsdiplom. Und die Eltern haben im Anschluss an das Projekt die Möglichkeit, die Zeitung digital oder gedruckt für weitere vier Wochen kostenlos zu lesen.

Zum Projekt „Klasse Kids“ Seit 2008 nehmen jährlich 800 bis 1000 Viertklässler aus unserem Verbreitungsgebiet an dem Projekt teil.

Die langjährigen Kooperationspartner Sparkasse Heidelberg und Stadtwerke Schwetzingen ermöglichen die für die Schulen kostenfreie Teilnahme am Projekt und die Lieferung der Zeitungsexemplare.

Der zweiwöchige Projektzeitraum ist von den Lehrkräften im Schuljahr frei wählbar. Interessierte Lehrerinnen und Lehrer der Klassenstufen 3 und 4 können sich bei Bianca Oberhausen, 06202/205-306, bianca.oberhausen@schwetzinger-zeitung.de melden.



Unsere Redakteure besuchen die Kinder innerhalb des Projektes im Unterricht und stehen Rede und Antwort. Sie erzählen, wie die Nachrichten in die Zeitung kommen, erklären was Journalismus ist und welche wichtige Rolle die Nachrichtenvielfalt und freie Meinungsbildung haben. Das Projekt ist für die Schule vollkommen kostenlos.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seit vielen Jahren schon unterstützen die beiden Projektpartner Stadtwerke Schwetzingen und Sparkasse Heidelberg das Schulprojekt. „Lesen, sich informieren und Informationen auch mal zu hinterfragen – damit kann man nicht früh genug anfangen. Klasse Kids leistet hierzu einen tollen Beitrag. Und die Sparkasse Heidelberg unterstützt gerne derartige Projekte“, bringt es Markus Fissl von der Sparkasse Heidelberg auf den Punkt.

Und Martina Braun, die Geschäftsführerin der Stadtwerke Schwetzingen ergänzt: „Unser Motto lautet: Wir sind von hier – wir engagieren uns für hier! Das schließt den Bildungssektor – neben verschiedenen anderen sportlichen, musikalischen und gesellschaftlichen Engagements – ausdrücklich mit ein. Junge Menschen sind unsere Zukunft. Deshalb ist es für die Stadtwerke Schwetzingen Aufgabe und Verpflichtung zugleich, im Rahmen unserer Möglichkeiten den Zugang zu Bildung zu unterstützen. Damit leisten wir einen Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität in unserem Versorgungsgebiet. Das Projekt Klasse Kids der Schwetzinger Zeitung ist dafür eine wunderbare und willkommene Plattform“.

Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrer dritten oder vierten Klasse am Projekt teilnehmen möchten, können sich noch für dieses Schuljahr anmelden oder sich für das nächste Schuljahr vormerken lassen.