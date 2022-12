Schwetzingen. Die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen bietet einen Kurs im T-Shirt- und Taschen bemalen an. Für Kinder von sechs bis neun Jahren findet dieser am Mittwoch, 4. Januar, und Donnerstag, 5. Januar, jeweils von 11 bis 12.30 Uhr, in den Räumen der Volkshochschule statt. Für Schüler von zehn bis 15 Jahren bietet die Volkshochschule den Kurs an den gleichen Tagen von 13.30 bis 15 Uhr an. Eine Anmeldung ist noch bis 21. Dezember telefonisch unter der Nummer 06202/ 2 09 50 möglich.

