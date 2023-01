Ann Kathrin Gerhardt aus Schwetzingen hat die Models bei der Fashion Week in Berlin geschminkt. Die Topstylistin aus dem „Salon“ in der Carl-Theodor-Straße in Schwetzingen sorgte dort für „on trend“-Make-up-Looks.

„Mode kann man kaufen – Stil muss man haben“, ließ uns einst schon Coco Chanel wissen. Bei der Fashion Week in Berlin drehte sich vom 16. bis 21. Januar wieder alles um den

...