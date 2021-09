Anschlussstelle Hirschberg wegen Sanierung der A5 ab Samstag gesperrt

Rhein-Neckar. Wegen Sanierungsmaßnahmen auf der A5 wird die Anschlussstelle Hirschberg (West) ab der Nacht zu Samstag bis Ende Dezember gesperrt sein. Die Baumaßnahme umfasst nach Angaben der Betreiber vom Freitag einen rund 6,5 km langen Streckenabschnitt und schließt eine Erneuerung der Rampen sowie des Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifens an der Anschlussstelle Hirschberg (West) ein. Eine ausgeschilderte Umleitung wurde eingerichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Heidelberg, die an der Anschlussstelle Hirschberg abfahren wollen, nutzen ab Freitag stattdessen die Abfahrt der Anschlussstelle Ladenburg. Dort fahren sie erneut auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auf und nehmen dann die Abfahrt an der Anschlussstelle Hirschberg (Ost). Wer auf die A5 in Fahrtrichtung Heidelberg auffahren möchte, nimmt zunächst die Auffahrt in Fahrtrichtung Frankfurt an der Ostseite der Anschlussstelle, fährt bis zum Autobahnkreuz Weinheim und wechselt dort gemäß der ausgeschilderten Umleitung U3 auf die Fahrbahn nach Heidelberg.

Auf der A5 wird seit August zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Ladenburg die Fahrbahn in Fahrtrichtung Heidelberg saniert. Nun beginne die Hauptphase der Arbeiten, hieß es in der Pressemitteilung. Der Verkehr wurde bereits komplett auf die Fahrbahn in Richtung Frankfurt umgelegt.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen zu Neckar / Bergstraße (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren

Die Autobahn GmbH wies zudem darauf hin, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe die Sperrung der Anschlussstelle Hirschberg dazu nutzt, um mit dem Umbau des Kreisverkehrs auf der L541 westlich davon zu beginnen. Der Kreisverkehr müsse dafür gesperrt werden. Die Anbindung an das südlich davon gelegene Gewerbegebiet erfolge über einen hierfür eingerichteten Bypass.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2