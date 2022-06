Antworten in der Natur

Die Natur bietet einen unermesslich weiten Raum, in dem Antworten auf persönliche Fragen gefunden werden können. Fragen wie: woraus schöpft man Kraft, wie erreicht man seine Ziele, welche Elemente in der Natur könnten unterstützen? Ist man erst einmal entschleunigt, kommt der Geist zum einen zur Ruhe und gleichzeitig wird er in Bewegung gebracht. So können obige Fragestellungen aus völlig neuen Perspektiven gesehen und Antworten gefunden werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein entsprechendes Kursangebot der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen am Freitag, 1. Juli, 9 bis 12 Uhr, vermittelt Anregungen, den Wald und die Natur als Kraftquelle wahrzunehmen und sich dabei neu zu entdecken. In der Gruppe kann die Erfahrung von Gemeinschaft und Verbundenheit erlebt werden, eine wichtige Ressource. Es unterscheidet sich insofern von „Waldbaden“, als es individuelle Fragestellungen reflektiert, die zwar angeregt werden, aber jeder und jede für sich selbst beantwortet Anmeldungen sind bis 28. Juni unter der Nummer 06202/2 0950 erforderlich. zg