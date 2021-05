Appell an die Bürger - Regionaler Verband unterstützt Impfkampagne

Region. Impfen, Testen und Kontaktnachverfolgung – das sind aktuell die drei Bausteine auf dem Weg aus der Pandemie. Die Arbeitgeber sind dabei seit einigen Wochen bundesweit verpflichtet, ihre Beschäftigten noch konsequenter im Homeoffice arbeiten zu lassen. Das schreibt der Verband Region Rhein-Neckar, der Träger der grenzüberschreitenden Regionalplanung und -entwicklung.

Alle, die nicht im Homeoffice arbeiten können, wie beispielsweise im Handwerk, der Produktion oder im Kundenkontakt, müssen zweimal pro Woche ein Test-Angebot über ihren Arbeitgeber erhalten. Auch für viele anderen Angebote, wie der Besuch beim Friseursalon, ist aktuell ein negativer Schnelltest bereits notwendig. „Wir bitten daher alle, die noch nicht geimpft sind: Testen Sie sich regelmäßig und mehrmals die Woche. Achten Sie bitte darauf, dass Familienmitglieder und Freunde sich ebenfalls regelmäßig testen,“ sagt Stefan Dallinger, der Vorsitzende des Verband Region Rhein-Neckar, zum Startschuss der regionalen Test-Info-Kampagne.

Zudem dankte er zusammen mit allen 15 Stadt- und Landkreisen der Region den vielen Unternehmen und Kommunen, die bisher auch schon ihren Mitarbeitern Testmöglichkeiten angeboten haben. „Sie alle leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz in Ihren Kommunen und der gesamten Region. Dafür möchten wir uns bedanken und zugleich an die Beschäftigten appellieren: Nutzen Sie diese Angebote. Dadurch können Sie eine Erkrankung auch ohne Symptome frühzeitig erkennen und verhindern, dass Sie Ihre Kollegen oder andere, Ihnen nahestehende Personen infizieren.“

Die regionale Test-Info-Kampagne habe ein großes Ziel: Eine möglichst hohe Testdichte in der Region. „Die Schnelltests der Beschäftigten sind dabei ein wichtiger Baustein“, erklärt Verbandsdirektor Ralph Schlusche, „daneben rufen wir gerne auf, die Bürgertests zu nutzen. Dort können Sie sich ebenfalls mehrmals die Woche testen lassen. Das erhöht die Sicherheit für Sie selbst und für Ihre Familie.“ Konsequente Testungen ergeben einen sinkenden Inzidenzwert, da frühzeitig Clusterbildungen vermieden werden können. Jeder sei daher aufgerufen, mit gutem Beispiel voranzugehen und selbst in seinem Umfeld für möglichst viele Testungen Werbung zu machen. „Testungen sind neben den Impfungen der zentrale Baustein das Virus zu besiegen“, so Stefan Dallinger.

