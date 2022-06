Applaus für eine tolle Mischung

Dieses Ensemble sorgte für Aufsehen in vielerlei Hinsicht: Die Big Band der Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH) spielte auf Einladung der Jazzinitiative Schwetzingen am Freitagabend auf dem Schlossplatz und bot wunderbare Unterhaltung an einem herrlichen Sommerabend.

Die Big Band präsentierte von klassischen Big-Band-Hits über Latin bis zu Blues und Soul eine ansprechende Mischung. Das reichlich anwesende Publikum wusste es zu schätzen und spendete eine Menge Applaus. Dank der Unterstützung durch Land und Bund sowie die VR- Bank Kur-und Rheinpfalz war auch dieses Konzert für die Zuhörer kostenlos.

Weiter geht es mit der Schlossplatzmusik der Jazzinitiative am Freitag, 1. Juli, mit dem Kaisertafel- Trio aus Speyer. zg