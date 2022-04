April, April! Emir und Pfauen waren erfunden

Zwischen all den Schreckensnachrichten in der Welt mal wieder für ein Schmunzeln sorgen – das war der Redaktion dieser Zeitung ein Anliegen in ihrer Ausgabe vom 1. April. Redakteur Andreas Lin hatte die Idee zu dem Artikel mit dem Emir von Dubai, der das Anbaugebiet des berühmten Schwetzinger Spargels kennenlernen wollte. Und aus vielen Vorschlägen seitens der Leser hat die Redaktion noch die Inspiration von Alexander Schilling aufgegriffen, der Pfauen aus dem Plankstadter Vogelpark in den Schlossgarten von Schwetzingen umsiedelte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ganz ohne Hintergedanken hatte der Schwetzinger sich diesen Spaß nicht ausgedacht: „Es sollte ein Anstoß sein“, erzählte Schilling, der mit den Pfauen im Schlossgarten aufgewachsen ist und sie schon ein wenig vermisst. Wer weiß, vielleicht wird eine Ansiedlung doch möglich.

Alexander Schilling würde auch in der Wirklichkeit gerne wieder Pfauen im Schlossgarten sehen. © Lin

Kurz zuvor standen Ilse und Peter Fackel-Kretz sowie Hans-Peter Müller – bei zwei Grad Celsius – im Schneeregen auf dem Spargelacker im Allmendsand, um den vermeintlichen Scheich und seine Entourage zu empfangen. Doch von dem war genauso wenig zu sehen wie vom Spargel – kein Wunder bei der Kälte. Gekommen war nur der „arabische“ Presseattaché Ali bin Saerdna Nil, der sich als spiegelverkehrt geschriebener Verfasser des Aprilscherzes entpuppte.