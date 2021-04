Arztpraxen haben mehr als halbe Million Patienten geimpft

Region. Die Ausweitung der Impfungen auf die Arztpraxen erweist sich als echter Impfturbo. „Am Mittwoch dieser Woche haben wir in unseren Praxen die Grenze von einer halben Million Impfungen seit Ostern überschritten. Inzwischen beteiligen sich mehr als 5-200 Praxen an der Impfkampagne“, freute sich der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg Dr. Johannes Fechner am Freitag.

AdUnit urban-intext1

„Das ist ein Riesenerfolg und zeigt die Leistungsfähigkeit der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen. Inzwischen impfen wir an einzelnen Tagen deutlich mehr als die Impfzentren.“ Fechner zieht damit ein positives Fazit aus den ersten drei Wochen, seitdem die Praxen impfen können und bedankt sich bei den Praxisteams. „Die Impfungen klappen im Großen und Ganzen gut. Die Praxen kennen ihre Patientinnen und Patienten, das vereinfacht die Impfungen. Wir können jetzt nur hoffen, dass noch mehr Impfstoff zur Verfügung steht und er vor allem auch zuverlässig geliefert wird. Die Mitarbeiterinnen in den Praxen leisten Großartiges“.

Fechner bittet die Patienten weiterhin um Geduld. „Der Andrang auf die Praxen ist hoch, die wöchentlichen Impfstofflieferungen aber noch gering, sodass die Praxen jeweils nur einen kleinen Teil ihrer Patienten und Patientinnen impfen können. Aber wichtig ist, dass wir vorankommen. Da jetzt die Fachärzte auch Impfungen anbieten können, sind die Kapazitäten noch einmal erhöht worden.“