Schwetzingen. Recherchen der Journalisten Felix Dachsel und Robert Hofmann zeigen, wie aserbaidschanische Lobbyisten über Jahre Einfluss auf die Bundestagsfraktion der Union nahmen. Das schreiben die SPD-Bundestagskandidatin Neza Yildirim und der Heidelberger Abgeordnete Lothar Binding in einer Stellungnahme. Die Union stecke mitten in einer Affäre um Abgeordnete, die sich an der Pandemiebekämpfung und Maskendeals bereichert haben. Hinzu komme ein zweiter, wahrscheinlich größerer Skandal mit internationaler Verflechtung. Die Recherchen würdem zeigen, dass es Einflussnahme des autoritären Regimes in Aserbaidschan auf Unions-Abgeordnete gegeben hat. Die SPD-Bundestagskandidatin Neza Yildirim und der Heidelberger Abgeordnete Lothar Binding hätten deshalb einige Fragen an die CDU und insbesondere an den CDU-Abgeordneten Olav Gutting, heißt es in der Pressemitteilung.

Gutting sei ein langjähriger Fürsprecher Aserbaidschans, so laute die Recherche. Er falle immer wieder durch sehr freundliche Worte über Aserbaidschan auf und poste merkwürdige Selfies mit dem Despoten Ilham Aliyev. „In einem Interview lobt Gutting die lange demokratische Historie Aserbaidschans. Denkt die CDU wirklich, dass die Oppositionellen, die in Baku im Gefängnis sitzen, das auch so sehen?“, fragt Neza Yildirim.

Die regimefreundlichen Aussagen von Gutting seien das eine, so Binding, aber die außergewöhnlich hohe Nebeneinkünfte aus „anonymen Quellen“ würden zusätzlich auffallen. Allerdings warne er vor Vorverurteilungen aufgrund von Medienberichten. In den ersten 22 Monaten der aktuellen Wahlperiode solle der Anwalt 450 000 Euro neben seinen Diäten im Bundestag bekommen haben. Ein großer Teil der Einnahmen bezöge er als Rechtsanwalt aus anonymen Mandaten.

Karin Strenz verstorben

Ermittelt werde in Deutschland in dieser Affäre gegen die CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz und Axel Fischer. Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit außerdem Ermittlungen gegen den Thüringer CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann. Am Sonntag wurde bekannt, dass Karin Strenz während ihrer Reise von Kuba nach Deutschland verstorben ist.



Yildirim und Binding rätseln in diesem Zusammenhang auch über die Lobby-Firma TEAS. „Die einzige Aufgabe der Agentur TEAS im politischen Berlin war, das Land Aserbaidschan als Opfer darzustellen“, sagt Binding. Denn dadurch hätten sie versucht, von den leidigen Berichten über Menschenrechtsverletzungen abzulenken. Der Fernsehsender TV.Berlin habe in diesem Zusammenhang regimefreundliche Berichterstattung im Auftrag von TEAS produziert. Ob durch TEAS Geld an Gutting floss, müsse laut Pressemitteilung natürlich aufgeklärt werden. „Eine Selbstverständlichkeit“, findet Binding. "Offen ist auch, ob die Abgeordneten Strenz und Gutting wussten, dass sich TEAS bei TV.Berlin regimefreundliche Berichterstattung einkaufte und ob die Interviews gestellt waren?“



Aserbaidschan rangiere auf den hintersten Plätzen, wenn es um Pressefreiheit, Menschenrechte und den Umgang mit Oppositionellen gehe. Gleichzeitig habe der kaukasische Despot viel Geld. Das Land am kaspischen Meer habe sehr große Öl- und Gasvorkommen.

Die Redaktion hat bei Olav Gutting um eine Stellungnahme gebeten. Diese ist bisher allerdings noch nicht eingetroffen.