Asphaltdecken werden in diesem Jahr erneuert

Schwetzingen/Region. „Um auch weiterhin ein leistungsfähiges Straßennetz sicherzustellen, werden im Jahr 2021 viele Straßenabschnitte sowie Bauwerke umfangreich saniert und die Erhaltungsmittel hierfür effektiv eingesetzt“, berichtete Verkehrsminister Winfried Hermann anlässlich der Vorstellung des Sanierungsprogramms für die Straßeninfrastruktur.

„Landesweit werden in diesem Jahr mehr als 250 neue Erhaltungsmaßnahmen begonnen. Jede dieser Maßnahmen trägt dazu bei, das bestehende Straßennetz in Baden-Württemberg im Hinblick auf die hohen Belastungen zukunftsfest und leistungsfähig aufzustellen“, sagt Verkehrsminister Hermann in einer Pressemitteilung.

Das Land investiere in diesem Jahr rund 150 Millionen Euro in den Erhalt der Landesstraßen. „Die Erhaltung ist ein zentrales Thema der Verkehrspolitik für Baden- Württemberg. Damit auch weiterhin einer negativen Zustandsentwicklung des Landesstraßennetzes entschieden entgegengewirkt werden kann, werde das Land weiter verstärkt in die Erhaltung investieren und die Gewichtung Erhalt und Sanierung vor Neu- und Ausbau beibehalten. Besonders im Fokus steht der Bereich der Brückenerhaltung“, bekräftigte Hermann.

Der Bund stellt für die Erhaltung der Bundesstraßen in Baden-Württemberg in diesem Jahr Investitionsmittel in Höhe von fast 250 Millionen Euro zur Verfügung. Auf dieser Grundlage können im Laufe des Jahres voraussichtlich noch weitere Erhaltungsmaßnahmen im Bundesstraßennetz eingeplant und begonnen werden.

Das Sanierungsprogramm 2021 umfasst vor allem Erhaltungsmaßnahmen, bei denen die Fahrbahndeckenerneuerung im Vordergrund der Bauarbeiten steht. Dazu zählt auch die Maßnahme der rund 8,9 Kilometer langen Bundesstraße zwischen Schwetzingen und Walldorf – im Volksmund auch „Walldorfer Chaussee“ genannt. Hier wird neben der Fahrbahndecke auch der Radweg saniert. Ebenfalls im Programm steht die B 39 im Bereich Altlußheim und beim Lußhofknoten auf einer Gesamtlänge von etwa 5,8 Kilometer. Wann die Maßnahmen umgesetzt werden, teilte das Verkehrsministerium nicht mit. ali/zg