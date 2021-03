Kreis. Der Impfstoff Astrazeneca hat momentan ein Akzeptanzproblem. Menschen über 65 Jahre sollen damit bisher gar nicht geimpft werden. Dafür rutschen jetzt aber Berufsgruppen wie Polizisten, Erzieherinnen und Lehrer in der Impfreihenfolge nach oben – sie können sich sofort mit Astrazeneca impfen lassen. Doch da ist die Begeisterung bisher eher verhalten – viele melden sich gar nicht erst an, wenn ihnen gesagt wird, dass sie mit dem britisch-schwedischen Schutz versehen werden sollen.

Ganz im Gegensatz zu den Bürgermeistern im Rhein-Neckar-Kreis. Wie eine Umfrage der beiden Programme von Radio Regenbogen zeigt, würden die mit gutem Beispiel vorangehen und sich sofort mit Astrazeneca impfen lassen. Nachfolgend einige Antworten im O-Ton:

Das sind die Vakzine von Astrazeneca – sie haben den Vorteil, dass sie nicht so stark gekühlt werden müssen. © dpa/Reichel

Der Schwetzinger Oberbürgermeister Rene Pöltl sagt : „Ich würde mich jederzeit, wenn ich an der Reihe bin, mit jedem in Europa zugelassenem Impfstoff impfen lassen – auch mit dem von Astrazeneca. Gründe sind das sehr gute Prüfverfahren und die sehr guten Werte, die dieser Impfstoff bekommen hat. Die Alternative ist: Wer sich nicht impfen lässt, kann es nur noch mit dem Virus probieren, anders wird er nicht immunisiert werden – und die Krankheit zu bekommen, das ist doch sicherlich die schlechtere Lösung“, so Pöltl.

Bürgermeister Jens Geiß aus Oftersheim sieht das ganz ähnlich: „Astrazeneca ist als Impfstoff offiziell zugelassen und wirksam. Es wird derzeit diskutiert, dass dieser Impfstoff weniger wirksam sei als die anderen. Dabei wird übersehen, dass er gerade bei der Verhinderung von schweren Krankheitsverläufen eine sehr gute Wirkung hat. Natürlich lasse ich mich auch mit diesem Impfstoff impfen, wenn ich an der Reihe bin“, meint Geiß. Und sei Kollege Dr. Ralf Göck aus Brühl stimmt ihm zu: „Ich würde mich sehr gerne mit dem Astrazeneca-Wirkstoff impfen lassen, denn ich weiß, dass die Wirksamkeit jedenfalls so hoch ist, dass sie einen milden Verlauf für eine mögliche Ansteckung bei mir garantiert.“

Schutz vor schwerem Verlauf

Das sieht auch der Altlußheimer Bürgermeister Uwe Grempels so: „Ja, ich würde mich mit Astrazeneca impfen lassen. Der Impfstoff hat zwar nicht die gleiche Wirksamkeit, wie der von Biontech/Pfizer. Allerdings verhindert er sehr wohl schwere Krankheitsverläufe und bietet somit den gewünschten Schutz.“ Simon Michler, Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen sagt das ganz ähnlich: „Wenn ich an der Reihe wäre, würde ich mich auf jeden Fall mit dem Impfstoff von Astrazeneca spritzen lassen. Der Impfstoff ist von der EU zugelassen und bietet nachweislich Schutz vor einer Corona-Infektion. Zudem schützt man als Geimpfter auch seine Mitmenschen, was besonders in der aktuellen Phase sehr wichtig für die Eindämmung der Pandemie ist.“

Und der Hockenheimer Oberbürgermeister Marcus Zeitler bringt es so auf den Punkt: „Klar, ich würde mich auch mit dem Impfstoff von Astrazeneca immunisieren lassen. Er bietet laut Studien genauso guten Schutz vor schweren Krankheitsverläufen wie die anderen bisher zugelassenen Impfstoffe auch. Eine zweite Impfung macht den Schutz sogar noch effektiver. Er ist damit ein wichtiger Schritt auf dem Weg aus dem Corona-Lockdown. Und das brauchen wir alle möglichst bald. “