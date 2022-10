Asylkreis Frauentreff: Geselliges im Oftersheimer Gemeindehaus

Oftersheim. Der Asylkreis Oftersheim lädt alle Frauen mit und ohne Migrationshintergrund aus der Gemeinde und der Umgebung zu seinem Frauentreff ein. „Am Donnerstag, 6. Oktober, treffen wir uns um 10.30 Uhr vor dem evangelischen Gemeindehaus in der Eichendorffstraße 1a in Oftersheim und unternehmen einen kleinen gemeinsamen Deutsch-Spaziergang zum Internationalen Garten“, kündigt das Organisationsteam des Asylkreises an. Anschließend soll der Vormittag bei Erfrischungen und Snacks im Garten gemütlich ausklingen. Babys und Kinder sind ebenfalls beim Treff willkommen, bei dem regelmäßig kreative Mitmachangebote von Frauen für Frauen geboten werden.

Bei Regenwetter fällt zwar der Spaziergang aus, nicht aber das Treffen. Ab 10.30 Uhr sollen in diesem Fall im evangelischen Gemeindehaus verschiedene Origami-Falttechniken gezeigt und ausprobiert werden. Die Materialien dazu werden gestellt.