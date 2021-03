„Die Bundesregierung muss endlich aufhören, den Atomausstieg zu unterlaufen und die Risiken eines Atomunfalls in unserer Nachbarschaft billigend in Kauf zu nehmen.“ Der hiesige Grünen-Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz findet zum zehnten Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima an diesem 11. März deutliche Worte.

„Auch zehn Jahre nach dem Super-Gau im japanischen Atomkraftwerk Fukushima sind die Folgen für Mensch und Natur katastrophal. Fuku-shima zeigt uns: Von der Atomkraft gehen immense Risiken aus – dessen sind sich gerade die Menschen hierin unserer Region durch das ehemalige Atomkraftwerk Philippsburg bewusst. Für die sichere Bergung und Entsorgung der geschmolzenen Brennelemente gibt es in Fukushima noch immer kein belastbares Konzept. Erdbeben haben erst vor wenigen Wochen zu neuen Schäden an der Atomruine geführt. Fukushima ist uns eine Mahnung. Atomkraft ist nicht beherrschbar. Umso wichtiger ist der von der Bundesregierung längst beschlossene Atomausstieg. Und die Abschaltung von Philippsburg war ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg dahin – für unsere Region und die Menschen, die hier leben“, so Bayaz in einer Pressemitteilung.

Ungeachtet der Risiken setzen viele Länder in Europa noch auf Atomkraft. In Frankreich wurde die Laufzeitverlängerung von 32 Altreaktoren genehmigt. In Belgien, der Schweiz oder Tschechien häufen sich die Pannen in Reaktoren. Trotzdem aber erhalten bekannte Risikomeiler an den Grenzen der Republik Brennelemente aus den deutschen Atomfabriken, darunter das AKW Cattenom in Frankreich. Und Polen hat beschlossen, bis zu sechs Atomkraftwerke zu bauen. „Die Bundesregierung weiß seit 2019 darüber Bescheid, macht ihr Recht auf Mitsprache aber nicht geltend. Eine solche Renaissance der Atomkraft darf es nicht geben“, so Bayaz. / zg