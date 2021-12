Auch online mitfeiern

Vollkommen unabhängig von der Corona-Lage und ganz ohne Anmeldung, Masken und 2G-plus kann die Weihnachtsausgabe des evangelischen Online-Gottesdienstes „For your soul“ mitgefeiert werden, die am Heiligen Abend ab 18 Uhr bei Youtube auf Sendung geht.

Seit dem Mittelalter wird zur Feier der Geburt Jesu kostbares Weihnachtsgebäck hergestellt. Ein süßer Vorgeschmack auf Frieden und Freiheit? Wie süß kann diese Verheißung am zweiten Heiligabend in der Pandemie noch sein? Pfarrerin Franziska Beetschen stellt gemeinsam mit Prälat Traugott Schächtele Gottes süße Verheißung und die christlichen „sweet dreams“ auf den Prüfstand. Dazu treffen sie sich in einer Weihnachtsbäckerei. Weihnachtsstimmung ohne Musik ist undenkbar. Deshalb präsentieren die SchwetSingers unter Leitung von Elena Spitzner garantiert kalorienfreie Leckerbissen zur Weihnachtsbäckerei.

„For your soul“ wird am 24. Dezember um 18 Uhr ausgestrahlt und ist über die Homepage www.ekischwetzingen.de, über den Youtube-Kanal ekischwetzingen sowie bei Facebook unter „Evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen“ zu empfangen. zg