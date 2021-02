Schwetzingen. Bei einem Verkehrsunfall wurde ein abgestellter Audi Q2 beschädigt, der Unfallverursacher flüchtete. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr in der Straße Am langen Sand in Schwetzingen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen, gegenüber der Hausnummer 31, abgestellten Audi Q2 und fuhr anschließend weiter, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202/2880, zu melden.