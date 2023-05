Auf dem Maimarkt präsent

Wer an diesem Dienstag, 9. Mai, zwischen 9 und 18 Uhr den Maimarkt in Mannheim besucht, entdeckt ein Stück Schwetzingen. Die Touristinformation der Stadt präsentiert sich dort gemeinsam mit der Schlossverwaltung Schwetzingen und informiert über die Themengebiete „Sommerfrische 2023“ und „Feuer und Wasser. Macht der Elemente in Schlössern, Klöstern und Gärten“ auf der Aktionsfläche der Metropolregion Rhein-Neckar in der Halle 35, Stand Nummre 3501. zg

