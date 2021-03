  Auf der falschen Spur

Wer in diesen Tagen unbefangen Nachrichten verfolgen will, kann manchmal nur staunen: „Denker“ aller Richtungen stehen sich unverstanden und unversöhnlich gegenüber. Am äußeren Rand tummeln sich die totalen Corona-Leugner, die jegliche Pandemie bezweifeln und Verschwörungstheorien folgen. Masken oder Abstand empfinden sie als Zumutung. Dazu kommen die Meinungsumfragen aus allen Richtungen und unterschiedlichsten Fragekomplexen, die je nach Interessenlage zusammengemixt werden.

AdUnit urban-intext1

Das ist zwar normales politisches Spiel, nur dass wir alle gerade nicht mehr spielen. Die Notlage in Krankenhäusern im In- und Ausland mit all ihrem Leid für die Kranken und Angehörigen und die extremen Belastungen für Ärzte und Pfleger, ist nicht wegzudiskutieren. Während die Einsichtigen nun auf ihrer Fahrspur bleiben, wechseln andere die Richtung. Man findet jetzt, dass „die Regierung“ endlich was tun müsse. Die tut das dann auch, mit bisher so nicht gekannten Einschränkungen – aber merkbaren Erfolgen in der ersten Phase. Gleichzeitig stiegen die Aussichten auf wirksamen Impfstoff. Nun drehten sich die Widerstände, die „Impfdiktatur Deutschland“ wurde ausgerufen.

Auf der anderen Seite wurde heftig kritisiert, dass die Anzahl der Impfdosen viel zu gering sei. Die enge Abstimmung mit der EU und die gemeinsame Bestellung seien Fehler. Die Impfgegner demonstrieren währenddessen unbeeindruckt auf den Straßen und mit wütenden Attacken im Internet weiter. Und während viele „im Stau“ stehen und hoffnungsvoll auf ihren Impftermin warten, gehen einige auf die Überholspur und ergattern sich Termine. Bemerkenswert, dass man in dieser Dränglergesellschaft „Vorbilder“ wie Bürgermeister, Landräte oder hochrangige geistliche Würdenträger findet . Den vielen Engagierten ist zu wünschen, dass sie bei diesem Gewirr nicht die Orientierung verlieren.