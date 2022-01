Auf der Spur der blauen Liede

Schwetzingen. Mit der regionalen Predigtreihe macht sich die Evangelische Kirche auf Entdeckungsreise durch den Anhang zum Gesangbuch, der seit drei Jahren in der Badischen Landeskirche verwendet wird. „Wir sind auf der Spur der blauen Lieblingslieder. Der Titel spielt auf die blaue Farbe des Buches an“, schreibt Pfarrer Steffen Groß. Am Sonntag, 16. Januar, um 11 Uhr, kommt Pfarrerin Michaela Schmittberg aus Eppelheim in die Stadtkirche nach Schwetzingen. Sie legt das Lied „Lege deine Sorgen nieder“ aus. Wie immer am dritten Sonntag im Monat liegt ein Schwerpunkt auf der Kirchenmusik: Anke Palmer(Querflöte) und Kantor Detlev Helmer musizieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist nicht verpflichtend, aber möglich unter www.ekischwetzingen.de.