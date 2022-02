Auf der Spur der Kennzeichen

In unserer Mittwochausgabe sinnierte Kollege Michael Wiegand ja über besondere Autokennzeichen-Kombinationen. Das hat nicht nur in der Redaktion Neugier geweckt. So stellten wir fest, dass die von ihm nachgefragte Nummer HD-SV 98 – Bezug nehmend auf den Schwetzinger Fußballverein – genauso vergeben ist wie HD-SV 1898. Und es hat sich ein Leser gemeldet, der HD-SV 980 hat, weil nur das verfügbar war.

Auch HD-TV 1864 ist genauso wenig noch reservierbar wie HD-TV 64 und beim Blick in die Nachbarschaft nach Hockenheim, Reilingen oder Brühl auch nicht HD-FV 08, HD-SC 08 oder HD-FV 1918. Wahrscheinlich fährt damit das eine oder andere Vorstandsmitglied herum.

Erstaunlich ist aber, dass am Mittwochmorgen eine andere Buchstabenkombination verfügbar war: HD-AH 3345. Darüber könnte sich zwar zum Beispiel ein Ansgar Hauser freuen, der am 3. März 1945 geboren ist, oder das Pärchen Andi und Hanna von dem einer Anfang März und einer Anfang Mai Geburtstag hat. Aber dass man ganz legal Adolf Hitler und seine Zeit auf dem Autokennzeichen huldigen darf, verwundert sehr.

Warum der Kollege Wiegand GB 1919 auf seinem Kennzeichen hat, wusste ich immer noch nicht. Vielleicht Great Britain? Oder Griminal-Bolizei (Er ist Hesse)? Da ich kein Footballexperte bin, habe ich nachgefragt und verrate es hiermit: Es sind die Green Bay Packers, die 1919 ihre erste Saison gespielt haben.

