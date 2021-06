Auf digitalem Weg zur Ausbildung

Region. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet mit der Kreishandwerkerschaft, der IHK Rhein-Neckar, dem Landratsamt und der Stadt Mosbach vom 1. bis 31. Juli eine Last-Minute-Aktion zur Besetzung freier Lehrstellen speziell für den Raum Neckar-Odenwald an. In Vorbereitung auf das Online-Azubi-Speed-Dating moderieren Hannah Reichenecker und Ben-Jona Derlin ein Online-Seminar zum Thema „Mit digitalen Angeboten zur Ausbildung im Handwerk“.

Mit Hilfe des Seminars werden häufige Fehlerquellen und Probleme bei Videoterminen aufgezeigt und die Referenten geben Tipps und Tricks mit an die Hand, mit welchen Vorbereitungen das digitale Vorstellungsgespräch zum Erfolg werden kann. Das Seminar findet am Dienstag, 29. Juni, 11.40 bis 12 Uhr via „Big Blue Button“ statt und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.hwk-mannheim.de/online-seminar-ausbildung-im-handwerk. Auch Schulklassen können sich anmelden. zg