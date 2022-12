Auf ein gutes Leben im neuen Jahr

Unter dem Motto „La dolce vita“ entführen die Heidelberger Sinfoniker ihr Publikum beim festlichen Neujahrskonzerten am Montag, 2. Januar, 15 Uhr, im Rokokotheater Schwetzingen auf eine unbeschwerte Reise: Vor allem nach Italien, aber auch nach Wien, und dies auch im straußschen Walzertakt, der insbesondere nach dem obligatorischen Sekt in der Pause umso beschwingter wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auf dem Programm stehen beliebte Werke von Mozart, Schubert, Mendelssohn, Strauß (Sohn) und anderen Komponisten. Auch der Belcanto wird nicht fehlen: Der Bariton Kai Preußker, mit dem die Heidelberger Sinfoniker bereits zusammengearbeitet haben, stellt berühmte und auch wenig gehörte Arien vor.

Durch das Programm führt die Moderatorin und Sopranistin Eva Schramm. Die Leitung der Neujahrskonzerte übernimmt ein besonderer Gast: Josep Caballé Domenech, Musikdirektor des Colorado Springs Philharmonic und Chefdirigent des Moritzburg Festival Orchesters. zg

Info: Karten ab 30 Euro gibt es noch im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz Schwetzingen