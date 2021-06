Auf einen Kaffee mit Ingrid Noll

Ingrid Noll, „immer noch die originellste Krimiautorin deutscher Sprache“, hat wieder zugeschlagen. Auch mit ihrem neuesten Roman „Kein Feuer kann brennen so heiß“ überzeugt sie ihre Fans. Damit ist sie nicht nur Gast vieler Fernsehtalksendungen, sondern kommt auch nach Schwetzingen. Am Freitag, 2. Juli, 16 Uhr liest sie im Schlossrestaurant, Einlass ist ab 15.30 Uhr.

Um was geht es in Nolls neuestem Werk? Schön ist sie nicht, aber sie kann kochen und anpacken. Deshalb ist Lorina Altenpflegerin geworden und hat mit der Anstellung in der Villa Alsfelder das große Los gezogen. Dort geben sich attraktive Masseure die Klinke in die Hand, und Techtelmechtel entstehen, die besser geheim bleiben sollen. Für Aufregung sorgen ein aufgeschwatzter Pudel und ein zurückgelassenes Baby, die die alte Dame sichtlich neu beleben. Sehr zum Missfallen ihres Großneffen, der aufs Erbe lauert.

Die Schriftstellerin Ingrid Noll liest aus ihrem neuesten Werk. © dpa

Wieder einmal federleicht und spannend geschrieben, ist dies ein Buch für alle Generationen. Lachen und über Allzumenschliches wie Krankheit, Liebe, Altern, Freundschaft und Missgunst nachdenken, schließen sich hier nicht aus.

Karten für 18 Euro gibt es inklusive Kaffee und Kuchen im Anmeldezentrum der Volkshochschule, Mannheimer Straße, und bei der Buchhandlung Kieser. Außerdem müssen 3,50 Euro Sondereintritt am Veranstaltungstag für den Schlossgarten im Restaurant entrichtet werden, falls der Gast keine Jahreskarte hat. zg

