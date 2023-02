Auf Kasernen soll Gewerbe folgen

Die Stadt Schwetzingen hat am Donnerstag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und dem Land Baden-Württemberg eine gemeinsame Absichtserklärung („Letter of Intent“) zur zukünftigen Entwicklung der ehemaligen Kasernenflächen unterzeichnet. Am Abend zuvor hatte der Gemeinderat dafür einstimmig grünes Licht gegeben.

Zehn Jahre sind seit dem Abzug der US-amerikanischen Streitkräfte aus Schwetzingen vergangen. Jetzt geht es in die detaillierten Planungen für die beiden Kasernen-Areale. Die maroden Gebäude der kleineren Kilbourne Kaserne werden rückgebaut. Das etwa fünf Hektar große Areal soll dem Naturschutz zugeführt werden beziehungsweise der Stadt für Ausgleichsflächen zur Verfügung stehen.

Erstaufnahme für Geflüchtete

Marco Grübbel, (Land, v. l.), OB René Pöltl und Michael Scharf (BImA) unter-zeichnen die Absichtserklärung. © kaba

Das Terrain der Tompkins Barracks (etwa 36 Hektar) teilen sich BImA, Land und Stadt. Das Land hat ein Kaufinteresse für die dauerhafte Etablierung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Geflüchtete benannt. Die Stadt Schwetzingen plant östlich davon die Entwicklung eines modernen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Gewerbegebiets (17 Hektar). Ein entsprechender Erwerb kann innerhalb des kommunalen Erstzugriffrechts erfolgen.

Der nördliche Teilbereich soll als Standort für Erneuerbare Energien dienen und verbleibt im Eigentum der BImA. Hier ist eine Verpachtung für Photovoltaik vorgesehen. Sollte sich die Region für Tiefengeothermie eignen, wäre an dieser Stelle ebenfalls ein Standort dafür denkbar. Auf den südöstlichen Teilflächen plant die BImA die Ansiedlung des Technischen Hilfswerks. Da hier der Denkmalschutz in Teilen greift, werden die Gebäude erhalten. kaba