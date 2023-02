Die Stadt Schwetzingen hat am Donnerstag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und dem Land Baden-Württemberg eine gemeinsame Absichtserklärung („Letter of Intent“) zur zukünftigen Entwicklung der ehemaligen Kasernenflächen unterzeichnet. Am Abend zuvor hatte der Gemeinderat dafür einstimmig grünes Licht gegeben.

Zehn Jahre sind seit dem Abzug der US-amerikanischen

...