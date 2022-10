„Auf keinen Fall Hinterhofbebauung“

Das Bauvorhaben Marstallstraße/ Bismarckstraße wurde letztlich zum Topthema des Bürgertreffs der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) am Montagabend im „Blauen Loch“, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch bis es so weit kam, erläuterte SFW-Vorsitzende Elfriede Fackel- Kretz-Keller die Tagesordnung der anstehenden Gemeinderatssitzung, die per se nicht besonders spektakulär daherkommt. Sie erklärte das Verfahren der Einbringung der Haushaltssatzung 2023 und – da diese den Stadträten noch nicht vorliegt – wagte immerhin die Prognose, dass der Haushalt 2023 eng gestrickt sein wird, da nicht nur die immensen Kostensteigerungen aufgefangen werden müssen, sondern auch der Inhalt des Nachtragshaushalts noch unbekannt sei. Es bleibe abzuwarten, was hier von der Verwaltung vorgelegt wird.

In der Folge erläuterte sie auch die Festlegung der neuen Umlageschlüssel zur Verteilung der Verbandsumlagen der Zweckverbände Bezirk Schwetzingen und Unterer Leimbach. Die bisherige Verfahrensweise zur Feststellung der jeweiligen Umlagen der Verbandsgemeinden seien seit Einführung des „Neuen Kommunalen Haushaltsrecht“ nicht mehr zulässig und zweckmäßig, sodass die Kostenverteilung neu und auf Dauer geregelt werden müsse. Da die Endergebnisse nur marginale Verschiebungen ergeben haben, werde es hier seitens der Freiwähler Zustimmung geben.

Die anstehende Vergabe der Planungsleistungen für den Radschnellweg Heidelberg-Schwetzingen wurde allenthalben begrüßt, scheint es doch, dass es auf diese Art endlich vorangeht. Die entstehenden Planungskosten werden vorab von Schwetzingen, ebenso wie die Planungsleistungen, übernommen. Das eigentlich zuständige Regierungspräsidium sehe sich derzeit außerstande, vor 2025 tätig zu werden, weshalb diese Regelung gefunden wurde. Die ausgelegten Gelder werden Schwetzingen im Anschluss erstattet, dies ist bereits vertraglich geregelt. Insofern „Daumen hoch!“ Anschließend erläuterte Fackel- Kretz-Keller in Vertretung von Karl Rupp, den zu beschließenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan Bismarckstraße – Marstallstraße. Grundsätzlich seien aus Sicht der Freien Wähler die Pläne des Investors nicht zu beanstanden, zumindest soweit diese zwischenzeitlich bekannt seien. Die geplanten Reihenhäuser in der Marstallstraße würden ebenso wie die Blockrandbebauung in der Bismarckstraße nicht nur gut aussehen, sondern sich auch ins Straßenbild einpassen.

Keinen Präzedenzfall schaffen

Was aus Sicht der Schwetzinger Freien Wähler aber zu weit geht, ist die geplante Blockinnenbereichbebauung mit zwei Bürohäusern. „Wir wollen die Hinterhofbebauung auf keinen Fall“, sagte Elfriede Fackel- Kretz- Keller dazu. Dies entspreche nicht der bisherigen Verfahrensweise der Verwaltung und des Gemeinderates. Beispielhaft erinnerte die Vorsitzende an die anstehende Bebauung des Postareals, ein privates Bauvorhaben in der Lindenstraße, oder das Bauvorhaben des sogenannten „Lügnerhauses“. Überall sei eine derartige Innenbebauung aus guten Gründen abgelehnt worden: „Das ist uns zu massiv und wir wollen hier auch auf keinen Fall einen Präzedenzfall schaffen, der für zukünftige ähnliche Vorhaben richtungsweisend wird“, meinte Fraktionsvorsitzender Carsten Petzold dazu. Deshalb werden zumindest die Schwetzinger Freien Wähler das Vorhaben mehrheitlich ablehnen.

Hierbei sei die Tatsache, dass die Grube für die Tiefgarage schon vor jeglichem Gemeinderatsbeschluss ausgehoben war, sowie das doch seltsame Auftreten der Vertreter des Investors in der Ratssitzung, kein Entscheidungskriterium gewesen. Hier gehe es allein um die Sache.

Zu guter Letzt berichtete Stadträtin Elke Ackermann-Knieriem noch, dass es nach der deutlichen Kritik an der Sparausführung der Weihnachtsbeleuchtung zu dem Konsens kommen werde, dass die Beleuchtung wie bisher angebracht wird, jedoch nur jeder zweite „Engelsflügel“ aufgehängt wird. Ebenso soll die Sanierung des Belags der Fußgängerzone endlich angegangen werden. cp