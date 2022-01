Auf Löwenjagd in Oberbayern

Die DJK Bogenschützen waren zur Löwenjagd in Oberbayern: Um auch in Zeiten von Corona den persönlichen Kontakt in die Partnerstadt nicht abreißen zu lassen, besuchte eine Gruppe der „Schwetzinger Pfeilfrösche“ am Wochenende die Königlich-Privilegierte Feuerschützengesellschaft Schrobenhausen von 1335, die wieder mit viel Einsatz ihr jährliches 3D-Bogenturnier „Rund um den Mahlberg“ ausgerichtet hat.

Katrin Beier-Wille war die erfolgreichste Schwetzinger Teilnehmerin. © DJK

Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen musste zwar die gesamte Veranstaltung einschließlich Verpflegung und Siegerehrung unter freiem Himmel stattfinden. Warme Kleidung war also bei den morgendlichen Minusgraden ein Muss. Der guten Stimmung tat dies jedoch absolut keinen Abbruch, waren doch alle Schützen sehr glücklich, überhaupt einmal wieder die Gelegenheit zum gemeinsamen Schießen zu haben.

Zwei anspruchsvolle Runden mit jeweils 17 teils knifflig gestellten Zielen im Wald rund ums Vereinsgelände waren zu absolvieren. Neben tatsächlich in der Gegend anzutreffenden Wildschweinen, Rehen und Hirschen fanden sich auch Exoten wie Löwen, Geparden und Hyänen unter den zu jagenden Tierattrappen.

Erfolgreichste Schützin aus Schwetzingen war Katrin Beier-Wille, die in der Damenkonkurrenz den hervorragenden dritten Platz belegte. Am Ende der Veranstaltung konnte der Schützenmeister vermelden, dass das Turnier im nächsten Jahr bereits wieder zu mehr als der Hälfte ausgebucht ist. Auch die „Schwetzinger Pfeilfrösche“ wollen unbedingt live dabei sein. zg

