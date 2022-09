Auf Zeitreise im virtuellen Gletscher

Der Sängerbund Schwetzingen besuchte mit den Ferienkindern die Klima-Arena in Sinsheim. Man kann diese als ein interaktives Museum bezeichnen. Die Kinder lernten, wie das menschliche Verhalten das Klima weltweit beeinflusst, heißt es in einer Mitteilung des Sängerbundes.

In den Bereichen „Mobilität“, „Wohnen & Energie“ sowie „Lebensstil & Konsum“ konnten sie die Auswirkungen ihres eigenen Handelns entdecken und erfuhren Fakten sowie Hintergründe. Zwei Museumsguides erklärten das Rallye-Heft, in dem jedes Kind die Fragen von „Felix“, dem Feldhamster, beantworten musste, der so spielerisch durch die Ausstellung leitete. Wenn es mal Probleme beim Finden der Lösungen gab, waren die Begleiter Anna und Simon Abraham, Cindy Baumann und Sabine Rebmann zur Stelle. In einem virtuellen Gletscher traten alle zusammen eine Zeitreise an und betrachten die Veränderungen einer Zukunft, wie sie ohne Handeln zum Schutz unserer Lebenswelt aussähe. Bei dem interaktiven Spiel: „Hilf der kleinen Eisbärin Ella, zu ihrer Mama zu kommen“ , mussten die Kinder springen und kleine Sterne fangen. Auch im Außenpark gab es einiges zu entdecken und zu erleben. So musste man zum Beispiel die Fahrt mit dem kleinen Elektroauto erst in einer Art Hamsterrad „erarbeiten“. Auch die musikalischen Steine, bei denen es um Reaktionsfähigkeit ging, haben viel Spaß gemacht. Der mitgereiste Felix, Sanitäter vom DRK Schwetzingen, musste glücklicherweise zu keiner Zeit eingreifen. Doch der Sängerbund war froh, ihn dabeigehabt zu haben – für den Fall der Fälle, heißt es. sr

Die Kinder suchen die Lösungen für ihr Rallye-Heft. © Rebmann