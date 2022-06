Auf zum Höllgrund-Marathon

Der Radsportverein (RSV) Kurpfalz-Schwetzingen richtet an diesem Sonntag, 3. Juli, seine beliebte Radtourenfahrt (RTF) Schwetzinger Höllgrund-Tour aus. Neben den beiden kürzen Strecken über 72 und 111 Kilometer wird auch wieder die Marathonstrecke über 205 Kilometer und 2348 Höhenmeter angeboten. Dies ist insofern bemerkenswert, da alle sonstigen Marathons in der Umgebung entweder gar nicht mehr geplant oder sogar kurzfristig abgesagt wurden.

Start und Ziel ist das Hebel-Gymnasium in Schwetzingen. Gestartet werden kann am Sonntag für den Marathon von 6 bis 7 Uhr, für die beiden anderen Strecken von 6 bis 10 Uhr. Startzeit und Tempo sind individuell wählbar. Die Teilnehmer erhalten eine Startnummer und einen Streckenplan. Die ausgeschilderten Strecken führen auf verkehrsarmen Straßen in den Kraichgau und den Odenwald, wobei an festgelegten Kontrollstellen Tee und Verpflegung ausgegeben wird. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Details sind unter https://rsvkurpfalz.de/rtf/ abrufbar.