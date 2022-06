Aufatmen und entspannen - Kurs zum Atem an der VHS Schwetzingen

Schwetzingen. Mit dem Atem ist alles, was man fühlt, denkt und erfährt, zutiefst verbunden. Alle Systeme des Körpers reagieren auf den Atem. Darum geht es in einem Kurs der Volkshochschule (VHS) Bezirk Schwetzingen am Donnerstag, 23. Juni, von 18 bis 21 Uhr in der VHS.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Teilnehmenden werden mithilfe von leichten und angenehmen Bewegungsübungen ihren Körper spüren, den Atem besser kennenlernen und erspüren, wie er sich allmählich im Körper ausbreitet und so seine wohltuende Wirkung entfalten kann. Das Körpergefühl wird gestärkt, die Bewegungen nehmen an Leichtigkeit zu, man fühlt sich wohl, heißt es in der Kursbeschreibung. Der Körper reagiert auf die Atembewegungen und das vermehrte Sauerstoffangebot. Daher ist die Arbeit am Atem auch ein Weg zu eigener Gesundheit, Kraft und Wohlgefühl. Eine Anmeldung ist unter Telefon 06202/2 09 50 oder unter www.vhs-schwetzingen.de erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2