Aufbau der Schlittschuhbahn in Schwetzingen hat begonnen

Schwetzingen. Unüberhörbar tut sich etwas auf dem Schwetzinger Schlossplatz. Trotz des unbequemen Regens hat am Montag der Aufbau der Schlittschuhbahn begonnen, eröffnet wird sie kommende Woche. Ali Ghawami vom Café Walzwerk, der das Ganze organisiert, ist beim Aufbau aktiv dabei.

„Das Wetter hätte natürlich etwas besser sein können, aber wir kommen trotzdem gut voran.“ Am ersten Tag der Arbeiten entsteht die Bahn selbst und schon am Vormittag sieht es aus als könnte diese Grundlage noch am selben Tag fertig werden. „Dann könnte ich für Dienstag den Zeltbauer bestellen“, erklärt Ghawami zuversichtlich. Das sei eigentlich für Donnerstag geplant gewesen, „aber je schneller alles geht desto mehr Zeit haben wir hinten raus.“

Eröffnung zum 11.11.

Die offizielle Eröffnung der Schlittschuhbahn – und nicht etwa Eisbahn wie der Organisator betont, denn das wecke falsche Erwartungen – ist für Donnerstag, 11. November, geplant. Am Tag zuvor findet vor Ort aber bereits eine kleine Veranstaltung mit Oberbürgermeister Dr. René Pöltl statt, bei der dieser über den bevorstehenden Weihnachtsmarkt informieren will, dessen Aufbau in zwei Wochen beginnen soll.

„Also eröffne ich auch die Bahn eigentlich am Mittwoch“, blickt Ghawami voraus, „ein Soft Opening quasi.“ Die Bahn befindet sich vom Schloss aus gesehen auf der rechten Seite des Schlossplatzes auf der Höhe des Café Walzwerk und wird auf zwei Seiten von großen Zelten begrenzt sein.

