Aufbau eines inklusiven Handballteams

Die inklusive Bewegungsreihe „Open Sporty Sunday“ vom TV Schwetzingen und den Handballern der HG Oftersheim/Schwetzingen gibt es seit vergangenen Herbst: Jeden Monat können Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam in der Sporthalle des Hebel-Gymnasiums spielen, werfen, balancieren, Rollstuhlrugby spielen oder in einer Bewegungslandschaft herumtollen. Nach einer pandemiebedingten Pause findet der Open Sporty Sunday am Sonntag, 20. März, wieder statt.

Die große Resonanz auf dieses inklusive Sportangebot hat die HG-Handballer noch einmal darin bestärkt, den Aufbau einer inklusiven Handballmannschaft in Angriff zu nehmen. Schon lange vor Corona hatten die HGler die ersten Schritte unternommen, wurden dann jedoch von der Pandemie gestoppt. Jetzt wollen sie die Idee wieder aufgreifen: Gemeinsam mit der Lebenshilfe Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim planen sie, eine (oder mehrere) Handballteams aufzubauen, in denen Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung gemeinsam mit Handballfreunden ohne Handicap Tore werfen und vor allem Spaß haben. Denkbar ist neben einem sogenannten Unified-Team etwa für Jugendliche auch eine Mannschaft, in der ausschließlich Spielerinnen und Spieler mit geistiger Beeinträchtigung auf der Platte stehen. Auch beim Alter der Teilnehmer sind die HG-Handballer flexibel.

Entscheidend ist es jedoch, stets eine ausreichende Zahl an engagierten Trainerinnen und Trainern, an Betreuerinnen und Betreuern stellen zu können. Als Verstärkung für ein bereits bestehendes kleines Team an Coaches sucht die HG deshalb weitere „Aufbauhelfer“, die Lust haben, bei diesem Projekt mitzumachen. Der Zeitaufwand wird dabei überschaubar sein: Die HG stellt sich derzeit vor, zweimal im Monat – zum Beispiel an einem Samstag- oder Sonntagmorgen – gemeinsam zu trainieren. Mittelfristig ist dann die Teilnahme an Turnieren mit anderen inklusiven Handballteams aus Baden denkbar. Und wenn alles schnell geht, wäre es sogar möglich, mit einer Mannschaft bei den kommenden Special Olympics Baden-Württemberg, die vom 13. bis 16. Juli in Mannheim stattfinden, mitzuspielen.

Wer Lust hat, bei diesem sicherlich sehr dankbaren Projekt mitzumachen und einer neuen inklusiven Bewegungsinitiative den Weg zu bereiten, schickt eine E-Mail an: vorstand@hghandball.de. zg