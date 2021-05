„Aufbruch“ diskutiert mit

Vor fünf Jahren beauftragte das Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland ein Team von Psychologen an der Universität Osnabrück, in einer bundesweiten Untersuchung das zivilgesellschaftliche Engagement in der Bundesrepublik zu analysieren. Konkret ging es dabei um die Frage, was Menschen bewege, sich im Rahmen der „Flüchtlingsthematik“ in Bürgerinitiativen zu engagieren. Von vornherein wurde dabei berücksichtigt, dass einige der interessierten Bürger sich für illegale Migranten einsetzen, während andere sich gegen die unkontrollierte Aufnahme von Zuwanderern sträuben. Unter diesem Gesichtspunkt führte das Team in Deutschland Interviews mit Bürgerinitiativen durch, heißt es in einer Mitteilung der Initiative „Aufbruch 2016“.

Inzwischen wurden die Ergebnisse der Untersuchung in einem ersten Band „Flüchtlingsaufnahme kontrovers. Einblicke in die Denkwelten und Tätigkeiten von Engagierten“ veröffentlicht. Eine ursprünglich in Hannover geplante Tagung, auf der das Buch vorgestellt und im Dialog besprochen werden sollte, kann in dieser Form nicht durchgeführt werden. Sie wird jetzt an diesem Montag, 17. Mai, als Online-Konferenz stattfinden.

Die Initiative „Aufbruch 2016“ freut sich, dass sie als einzige non-konformistische „Kontra-Gruppe“ in der Bundesrepublik zu dieser Tagung eingeladen wurde. Sie betrachtet es als Auszeichnung, dass sie in diesem Rahmen ihr Engagement in dem Kampf gegen illegale Migration vorstellen kann. Die nun virtuelle Tagung wird eröffnet mit einem Referat, in dem die Ergebnisse zusammengefasst werden. Anschließend schildern drei Gruppen, darunter eben „Aufbruch“ 2016, ihr zivilgesellschaftliches Engagement aus ihrer (subjektiven) Sicht. Eine Podiumsdiskussion wird die Tagung abschließen. zg